الفراج: مباراة المكسيك الأهم للكرة السعودية منذ 28 عامًا

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قدموا أداءً بطوليًا خلال المباراتين السابقتين من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، أمام الأرجنتين وبولندا على التوالي.

مباراة المكسيك

وكتب وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: أحبتي رجال المنتخب الأخضر.. شكرًا على كل ما قدمتوه في مباراتين بالمونديال، لقد أعطيتم صورة مشرفة للكرة في بلادنا.

وتابع الفراج عبر تويتر، أمس: تواجهون المكسيك في مباراة هي الأهم للكرة السعودية منذ 28 عامًا، إذا فزتم وتأهلتم فقد حققتم أكثر مما كنا نتوقع قبل كأس العالم وإذا حدث شيء آخر فسيبقى تقديرنا.

مواجهة منتظرة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر ) مواجهة مصيرية وقوية، عند تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.