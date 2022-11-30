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قدم الشكر للاعبي الأخضر على أدائهم أمام الأرجنتين وبولندا

الفراج: مباراة المكسيك الأهم للكرة السعودية منذ 28 عامًا

2022-11-30 الساعة 11:13
الفراج: مباراة المكسيك الأهم للكرة السعودية منذ 28 عامًا
المواطن - الرياض

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أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قدموا أداءً بطوليًا خلال المباراتين السابقتين من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، أمام الأرجنتين وبولندا على التوالي.

المنتخب السعودي

مباراة المكسيك

وكتب وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: أحبتي رجال المنتخب الأخضر.. شكرًا على كل ما قدمتوه في مباراتين بالمونديال، لقد أعطيتم صورة مشرفة للكرة في بلادنا.

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وتابع الفراج عبر تويتر، أمس: تواجهون المكسيك في مباراة هي الأهم للكرة السعودية منذ 28 عامًا، إذا فزتم وتأهلتم فقد حققتم أكثر مما كنا نتوقع قبل كأس العالم وإذا حدث شيء آخر فسيبقى تقديرنا.

وزير الرياضة مع المنتخب السعودي
الفيصل مع اللاعبين – المصدر @gsaksa

مواجهة منتظرة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشهير بـ( الأخضر ) مواجهة مصيرية وقوية، عند تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.

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