الفراج: 6 نجوم في الأخضر تخرجوا بمدرسة النصر

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توجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اليوم الإثنين، بالشكر لمدرسة الكرة بنادي النصر الرياضي، كونه ساهم في تغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب الكروية التي أصبحت ذخيرة للفرق الىسعودية في المحافل العالمية وخاصة مونديال 2022 في قطر.
وقال الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: تخيل.. 6 نجوم في المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022 تخرجوا من مدرسة نادي النصر للبراعم والناشئين وهم:
عبدالله مادو
عبدالإله العمري
سامي النجعي
رياض شراحيلي
نواف العقيدي
فراس البريكان
وأضاف الفراج عبر حسابه بتويتر: شكرًا لمدرسة النصر ولكل من ساهم في تغذية منتخباتنا الوطنية بالمواهب.