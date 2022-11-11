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الحبيب يوضح

الفرق بين الشذوذ واضطراب الهوية الجنسية

2022-11-11 الساعة 12:59
الفرق بين الشذوذ واضطراب الهوية الجنسية
المواطن - الرياض

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شرح البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، الفرق بين الشذوذ الجنسي واضطراب الهوية الجنسية.

الفرق بينهما

وأضاف الحبيب، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية: الشذوذ الجنسي هو الميل الغريزي، ذات الجنس إلى ذاته، لكن اضطراب الهوية والتحول الجنسي مرض آخر، البعض يشعر من داخله أنه رجل في جسم امرأة.

الأسباب

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الرجل قد يكون مزدوج التوجه فالذين تربوا في بيئات مغلقة كالمدارس الداخلية يبدأ بعضهم أن يميلون لجنسهم والأفلام الإباحية قد تكون سببًا أيضًا.

وأردف استشاري الطب النفسي: بعض الناس ليس عندهم شذوذ جنسي لكن عندهم انحراف جنسي تأثرًا بالأفلام الإباحية.

وتابع الحبيب أن البعض قام بتجميل مصطلح الشذوذ إلى المثلية، موضحًا أنه لا يتفق مع تسميته بـاللواط؛ لأنه ينسب فعلًا مشينًا إلى نبي من الأنبياء.

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