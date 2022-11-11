الفرق بين الشذوذ واضطراب الهوية الجنسية

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شرح البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، الفرق بين الشذوذ الجنسي واضطراب الهوية الجنسية.
بروفسور طارق الحبيب يشرح الفرق بين "الشذوذ الجنسي" و"اضطراب الهوية الجنسية" @Talhabeeb@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/En03kqd7NHقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 10, 2022
وأضاف الحبيب، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية: الشذوذ الجنسي هو الميل الغريزي، ذات الجنس إلى ذاته، لكن اضطراب الهوية والتحول الجنسي مرض آخر، البعض يشعر من داخله أنه رجل في جسم امرأة.
وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الرجل قد يكون مزدوج التوجه فالذين تربوا في بيئات مغلقة كالمدارس الداخلية يبدأ بعضهم أن يميلون لجنسهم والأفلام الإباحية قد تكون سببًا أيضًا.
وأردف استشاري الطب النفسي: بعض الناس ليس عندهم شذوذ جنسي لكن عندهم انحراف جنسي تأثرًا بالأفلام الإباحية.
وتابع الحبيب أن البعض قام بتجميل مصطلح الشذوذ إلى المثلية، موضحًا أنه لا يتفق مع تسميته بـاللواط؛ لأنه ينسب فعلًا مشينًا إلى نبي من الأنبياء.