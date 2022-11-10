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الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي

2022-11-10 الساعة 12:49
الفرق بين الطعام الطبيعي والعضوي
المواطن - الرياض

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية بأن هناك فرقًا بين مصطلحي “طبيعي” و “عضوي” في الأطعمة، حيث تعني الأطعمة الطبيعية خلوها من الألوان الصناعية أو النكهات أو المواد الحافظة، في حين يعني مصطلح العضوي إلى الطرق أو المواد المستخدمة في زراعة مكونات الطعام.

وأشارت أخصائي التغذية أسماء الرميزان إلى الأطعمة العضوية وكيفية إنتاجها من خلال الممارسات الزراعية التي تستخدم المواد الطبيعية فقط وتجنب المواد الكيميائية الصناعية والهرمونات والمضادات الحيوية والمواد المعدلة وراثيًا، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللحوم.

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وختمت الرميزان تصريحها منوهة إلى أن الأطعمة العضوية تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة و أحماض أوميغا 3، وقد يقلل استهلاك الطعام العضوي من التعرض للمواد الكيميائية الصناعية والهرمونات المضافة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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