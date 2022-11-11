الفريق البسامي يتفقد إجراءات استخدام التقنية عن بعد

تابع مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، إجراءات استخدام التقنية عن بعد في إجراءات المجالس التأديبية.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يوثق جولة مدير الأمن العام داخل المجالس التأديبية ومتابعته بنفسه لإجراءات استخدام التقنية عن بعد بالتشاور مع المسؤولين والمختصين داخل المكان.

التحول الرقمي

يأتي متابعة البسامي لإجراءات استخدام التقنية عن بعد تنفيذًا لتوجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مواكبة التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات الأمنية والمرورية والخدمية.

بدوره أكد البسامي في وقت سابق أن التحول والرقمي وأتمتة الإجراءات انعكست إيجابًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأدت دورها في رفع مستوى السلامة المرورية، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد مخالفة عدم الإفساح لمركبات الطوارئ عن طريق مسعفي هيئة الهلال الأحمر.