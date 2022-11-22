Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
حصاد اليوم
للوقوف على جاهزيتها

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى 

2022-11-22 الساعة 12:50
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى الحدودي؛ للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة للراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كوادر مؤهلة

وأكد الفريق اليحيى دعم جميع منافذ المملكة الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لخدمة الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم من الحاصلين على التأشيرة الإلكترونية من حاملي بطاقة “هيَّا”.

قد يهمّك أيضاً
Img

القنصل السعودي يزور مقر التفجير بإسطنبول

Img

لحظة اصطدام طائرة بعربة إطفاء في بيرو

كاميرا التوثيق

وكانت المديرية العامة للجوازات قد دشَّنت كاميرا التوثيق الخاصة بمنسوبيها في منفذ سلوى البري، التي تهدف إلى تعزيز مستوى جودة الخدمة المقدمة للمسافرين، وتُمكِّن الموظف من تنفيذ مهام عمله على الوجه الأكمل، وتوفر أعلى مستوى من الحماية للمستخدمين والمستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير