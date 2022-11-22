الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى 

تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى الحدودي؛ للوقوف على جاهزيتها والخدمات المقدمة للراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كوادر مؤهلة

وأكد الفريق اليحيى دعم جميع منافذ المملكة الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لخدمة الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم من الحاصلين على التأشيرة الإلكترونية من حاملي بطاقة “هيَّا”.

كاميرا التوثيق

وكانت المديرية العامة للجوازات قد دشَّنت كاميرا التوثيق الخاصة بمنسوبيها في منفذ سلوى البري، التي تهدف إلى تعزيز مستوى جودة الخدمة المقدمة للمسافرين، وتُمكِّن الموظف من تنفيذ مهام عمله على الوجه الأكمل، وتوفر أعلى مستوى من الحماية للمستخدمين والمستفيدين.