الفوز ضد بولندا يمنح الأخضر التأهل لدور الـ16

يطمح الأخضر، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، في مواصلة التألق بنهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة منتخب بولندا.

مباراة السعودية وبولندا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وبولندا على إستاد المدينة التعليمية، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

قبل مواجهة الغد، ينفرد الأخضر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

الأخضر يسعى لحسم التأهل

ويدخل الأخضر مباراة الغد ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم، بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز، وتسجيل إنجاز جديد؛ بخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وفي حالة فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم غدًا، سيضمن التأهل رسميًّا، دون الانتظار إلى مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، فيما لن يُحسم مصير بولندا والمكسيك بالجولة الثانية.

غيابات مؤثرة

ويفقد الأخضر الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني في المباريات المتبقية بكأس العالم 2022، وذلك بعد تعرضهما لإصابات قوية في مواجهة الأرجنتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).