Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على الأرجنتين

الفوز ضد بولندا يمنح الأخضر التأهل لدور الـ16

2022-11-25 الساعة 9:54
الفوز ضد بولندا يمنح الأخضر التأهل لدور الـ16
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح الأخضر، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، في مواصلة التألق بنهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة منتخب بولندا.

مباراة السعودية وبولندا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وبولندا على إستاد المدينة التعليمية، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

قد يهمّك أيضاً
Img

100 هجوم على أوكرانيا خلال 24 ساعة

Img

بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي

قبل مواجهة الغد، ينفرد الأخضر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الأخضر يسعى لحسم التأهل

ويدخل الأخضر مباراة الغد ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم، بهدف مواصلة التألق وتحقيق الفوز، وتسجيل إنجاز جديد؛ بخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وفي حالة فوز منتخب السعودية الأول لكرة القدم غدًا، سيضمن التأهل رسميًّا، دون الانتظار إلى مباراته الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، فيما لن يُحسم مصير بولندا والمكسيك بالجولة الثانية.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

غيابات مؤثرة

ويفقد الأخضر الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني في المباريات المتبقية بكأس العالم 2022، وذلك بعد تعرضهما لإصابات قوية في مواجهة الأرجنتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم