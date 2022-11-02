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للسيطرة على التضخم

الفيدرالي يلمح لمزيد من رفع الفائدة

2022-11-02 الساعة 10:50
الفيدرالي يلمح لمزيد من رفع الفائدة
المواطن - متابعة

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أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن السيطرة على التضخم ستستغرق وقتًا، ملمحًا لمزيد من رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قطاع الإسكان:

وأضاف باول، في مؤتمر صحفي، أن قطاع الإسكان يتأثر كثيرًا بنسب التضخم، بعد أن شهد ذلك القطاع طفرة عقب جائحة كورونا.

وتابع أن التضخم والرواتب بينهما تأثير متبادل؛ لكن الأجور ليست سببًا رئيسًا لارتفاع الأسعار والتضخم، متابعًا أن هناك اقتصادًا قويًّا في الولايات المتحدة.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 4%.

أسعار الفائدة:

وكان المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنحو 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو.

معدلات الفائدة:

وأعاد المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو، لتصل معدلات الفائدة إلى ما بين 2.5% و2.75%، مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

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