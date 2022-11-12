الفيصلي يتفوق على الشباب والنصر

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأردني لقب الأفضل في منطقة غرب آسيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

الفرق المرشحة

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا لشهر أكتوبر، بناء على العديد من المعايير أبرزها؛ أهمية النتائج والألقاب التي تحققت على مختلف الأصعدة.

واختار الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل ناد لشهر أكتوبر، كل من؛ الشباب، النصر، الفيصلي الأردني، النهضة العماني، هلال القدس الفلسطيني، القوة الجوية العراقي والعهد اللبناني، بجانب الثنائي الإماراتي الوحدة والشارقة.

الفيصلي الأفضل

وأوضح موقع النادي الأردني الرسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم حسم لقب الأفضل لشهر أكتوبر، بعد حصوله على 47% من الأصوات، مقابل 33% لفريق النصر أقرب منافسيه.

وقال الآسيوي في تقريره: “نجح الفيصلي في تأمين صدارة الدوري الأردني خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد فوزه على الحسين إربد 3-0 وعلى مغير السرحان 2-0 ثم تعادل مع الرمثا والوحدات بذات النتيجة 1-1، قبل أن يحسم اللقب الخامس والثلاثين له رسمياً الشهر الجاري بفوزه على الجزيرة 4-0”.