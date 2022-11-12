Icon

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon بدء اختبارات الرخصة المهنية Icon صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن Icon حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض Icon لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه في شهر أكتوبر

الفيصلي يتفوق على الشباب والنصر

2022-11-12 الساعة 6:18
الفيصلي يتفوق على الشباب والنصر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأردني لقب الأفضل في منطقة غرب آسيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

الفرق المرشحة

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا لشهر أكتوبر، بناء على العديد من المعايير أبرزها؛ أهمية النتائج والألقاب التي تحققت على مختلف الأصعدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ناد إنجليزي يسعى لضم كريستيانو رونالدو

Img

روتانا تستحوذ على أعمال محمد عبده بأكبر صفقة

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

واختار الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل ناد لشهر أكتوبر، كل من؛ الشباب، النصر، الفيصلي الأردني، النهضة العماني، هلال القدس الفلسطيني، القوة الجوية العراقي والعهد اللبناني، بجانب الثنائي الإماراتي الوحدة والشارقة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

الفيصلي الأفضل

وأوضح موقع النادي الأردني الرسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم حسم لقب الأفضل لشهر أكتوبر، بعد حصوله على 47% من الأصوات، مقابل 33% لفريق النصر أقرب منافسيه.

وقال الآسيوي في تقريره: “نجح الفيصلي في تأمين صدارة الدوري الأردني خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد فوزه على الحسين إربد 3-0 وعلى مغير السرحان 2-0 ثم تعادل مع الرمثا والوحدات بذات النتيجة 1-1، قبل أن يحسم اللقب الخامس والثلاثين له رسمياً الشهر الجاري بفوزه على الجزيرة 4-0”.

الفيصلي الأردني
جانب من تتويج الفريق – المصدر @theAFCCL_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب
السعودية اليوم

مس الجن بين راقٍ شرعي وطبيب

السعودية اليوم
الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو
الرياضة

الأهلي يبدأ التأقلم مع دوري يلو

الرياضة
كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض
العالم

كويكب بحجم برج خليفة يقترب من الأرض

العالم
حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم نوفمبر

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير
ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022
السعودية اليوم

ريادة سعودية في مؤشر الأخضر لعام 2022

السعودية اليوم
معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق
السعودية اليوم

معلمة تروي قصة إنقاذ طفل من الاختناق

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم