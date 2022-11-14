الفيفا لن يُعاقب الاتحاد السعودي

أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” لن يُعاقب كلًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم ومركز التحكيم الرياضي السعودي بعد القرارات المعلنة في قضيتي المغربي عبدالرزاق حمدالله وفهد المولد.

وكانت الاحتراف أقرت بإيقاف حمدالله 4 أشهر، ثم قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة ضد اللاعب المغربي، بجانب قرار مركز التحكيم المحلي بتخفيض عقوبة فهد المولد الذي كان موقوفًا بسبب المنشطات لمدة 18 شهرًا.

لا عقوبات من الفيفا

وقال الأمير خلال مساحة قناة 24 الرياضية: ” الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يستطيع معاقبة الاتحاد السعودي أو مركز التحكيم الرياضي لأن كلًا منهما لديه استقلالية في القرارات والعقوبات المحلية ضد الأندية واللاعبين، طالما لم يُخالف أنظمة الفيفا”.

وأضاف الأمير: ” من حق الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يتدخل شكليًا؛ وذلك من خلال الاستفسار عن أسباب الأخطاء الإجرائية، في القضايا المحلية السعودية”.

انتقادات ضد مركز التحكيم

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من الجماهير انتقادات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعدما تم استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي.

وسبق أن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن تخفيض عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، وانضم إلى الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه.

وحول هذا الأمر، طالب الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مركز التحكيم الرياضي السعودي، توضيح الحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف المولد.