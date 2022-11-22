الفيفا: ما فعلته السعودية ضد الأرجنتين من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم

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أثنى الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر ” تويتر” على أداء المنتخب السعودي وفوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز الأخضر بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.
وكان المنتخب السعودي فاز بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.
وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب بولندا في الجولة الثانية السبت المقبل.
يذكر أن سلمان الفرج وياسر الشهراني تعرضا للإصابة في مباراة الأرجنتين وغادرا اللقاء قبل نهايته، حيث غادر الفرج في الشوط الأول، وغادر الشهراني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
ويسعى الأخضر إلى تحقيق نفس إنجاز مونديال 1994 بالتأهل إلى دور ثمن النهائي في أول مشاركة له.
وكانت جماهير المنتخب السعودي أثنت على خطة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجح بفضل الدفاع المتقدم في إيقاع لاعبي منتخب الأرجنتين في فخ التسلل 7 مرات فقط خلال الشوط الأول.
كما أبدع المنتخب السعودي في الشوط الثاني، وسجل الثنائية مع تألق وبسالة من الحارس المميز محمد العويس ليتمكن الأخضر من قص شريط المونديال بفوز ثمين و 3 نقاط غالية.