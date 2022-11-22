الفيفا: ما فعلته السعودية ضد الأرجنتين من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم

أثنى الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر ” تويتر” على أداء المنتخب السعودي وفوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز الأخضر بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

الأخضر يُحقق المفاجأة

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.

وكان المنتخب السعودي فاز بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.

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