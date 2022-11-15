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الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر

2022-11-15 الساعة 12:38
الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر
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المواطن - متابعة

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فارق الحياة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، إثر تعرضه لاعتداء عنيف، حيث تباشر السلطات المصرية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

من جانب آخر، كشف التقرير الطبي للفنان المتوفى، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

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بحسب شبكة العربية، أكد التقرير أن الفنان الأردني توفي نتيجة تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب.

الفيل الأزرق

عند الانتقال إلى الفنان الأردني، في شقته الخاصة بأحد الفنادق في مدينة 6 أكتوبر وُجِد ملقًى على الأرض، وتم قياس النبض والأكسجين لديه. كما وجد بيده عقار مخدر يدعى “دي. إم. تي”، وهو أحد مشتقات “الفيل الأزرق”، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير: أنه تم تركيب أنبوبة حنجرية لطلفاح، وعند الوصول إلى المستشفى تم تركيب كانيولا وإعطاؤه عقار “أيبونيرفين”، لكن تبين أن الفنان يحتاج إلى النقل لقسم السموم بالقصر العيني فورًا.

اعتداء عنيف

أضاف التقرير أن طلفاح ظهرت عليه علامات اعتداء، وتحديدًا على وجهه وبطنه وقدمه اليسرى، كما تبين وجود ورم بيده اليسرى وكدمات متفرقة بجسمه وجحوظ بالعينين، وتم الاشتباه بتعرضه لنزيف بالمخ وبعدم تناسق بؤبؤ العينين لديه. كما تم الاشتباه بتعرضه لنزيف في الصدر والبطن.

إلى ذلك وصل جثمان الفنان إلى ثلاجة الموتى في مستشفى قصر العيني، بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى، تمهيدًا لإنهاء إجراءات نقله إلى بلاده. كما تم تسليم جميع متعلقاته إلى ذويه.

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