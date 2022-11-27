القاسم: أداء مشرف لـ الأخضر والتعويض أمام المكسيك

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أكد إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد كرة القدم، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قدم مباراة كبيرة تستحق الإشادة أمام منتخب بولندا، أمس السبت، رغم انتهائها بخسارة الأخضر بهدفين دون رد على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وكتب إبراهيم القاسم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس السبت: أداء مشرف من نجومنا ولكن لم يُتوج بالنتيجة.. بإذن الله نعوض أمام المكسيك.. وما زال الأمل باقياً.
قدم الأخضر أداء مميزًا ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، رغم خسارته للمباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة المكسيك.
ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما فازت الأرجنتين على المكسيك بالنتيجة ذاتها.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ بولندا في الصدارة بـ4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثم المكسيك في المركز الرابع برصيد نقطة.