القاسم: استعدادات الأخضر بدعم الحكومة الرشيدة

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قال إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن المنتخب السعودي الأخضر استعد بقوة لمونديال 2022 في قطر، بفضل دعم سخي من الحكومة الرشيدة.
#نشرة_الأخبار | إبراهيم القاسم – الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم:قد يهمّك أيضاً
الأخضر استعد للمونديال بدعم سخي من الحكومة الرشيدة وندعوا الجماهير للوقوف خلف المنتخب في المونديال.#SSC pic.twitter.com/z0lFR23GDk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022
وأضاف إبراهيم القاسم في تصريحات لقناة ssc، أمس الأربعاء: أدعوا الجماهير للوقوف خلف المنتخب في المونديال وتشجيعه.
وتابع القاسم: من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف على تشكيل المنتخب، فالآراء المختلفة محمودة، ونتمنى التوفيق لنا في المونديال.
وخاض المنتخب الوطني الأول، أمس الأربعاء، آخر مبارياته الودية أمام كرواتيا وخسرها بهدف دون رد، قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2022.