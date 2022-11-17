القاسم: استعدادات الأخضر بدعم الحكومة الرشيدة

قال إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن المنتخب السعودي الأخضر استعد بقوة لمونديال 2022 في قطر، بفضل دعم سخي من الحكومة الرشيدة.

دعوة للجماهير

وأضاف إبراهيم القاسم في تصريحات لقناة ssc، أمس الأربعاء: أدعوا الجماهير للوقوف خلف المنتخب في المونديال وتشجيعه.

وتابع القاسم: من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف على تشكيل المنتخب، فالآراء المختلفة محمودة، ونتمنى التوفيق لنا في المونديال.

وخاض المنتخب الوطني الأول، أمس الأربعاء، آخر مبارياته الودية أمام كرواتيا وخسرها بهدف دون رد، قبل انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2022.