القاسم: لاعبو الأخضر جاهزون بدنيًّا وفنيًّا للمونديال

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قال إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: مع نهاية المعسكر اللاعبون وصلوا لمرحلة عالية في المستوى البدني والفني، واللاعبون الـ26 في القائمة النهائية نتمنى لهم التوفيق في كأس العالم.
#نشرة_الأخبار | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم:
مع نهاية المعسكر اللاعبين وصلوا لمرحلة عالية في المستوى البدني والفني، واللاعبين الـ26 في القائمة النهائية نتمنى لهم التوفيق في كأس العالم. #SSC pic.twitter.com/jr2mHarb61
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022
وأضاف إبراهيم القاسم في تصريحات إلى قناة ssc: اللاعبون وصلوا إلى مرحلة عالية من المستوى البدني والخططي العالي، وهو ما كان مخططًا له منذ البداية من قبل الإدارة الفنية للمنتخب الوطني بقيادة هيرفي رينارد وبالتالي صار كل لاعبي الأخضر على جاهزية عالية لخوض غمار نهائيات مونديال 2022 في قطر.
ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره الأرجنتيني في أولى مواجهات المونديال يوم 22 نوفمبر الجاري على إستاد لوسيل.