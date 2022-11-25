القبض على منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

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كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار العاصمة المصرية القاهرة، أن رجال الجمارك بالمطار ضبطت مواد مخدرة مع الفنانة المصرية منة شلبي، أثناء عودتها من خارج البلاد.
وحسب ما ذكرته المصادر، تم ضبط منة شلبي، اليوم الجمعة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب عقب عودتها من الخارج.
وقالت المصادر لقناة “روسيا اليوم”، إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وحسب المعلومات الأولية لموقع “الجرس”، فإن منة كان بحيازتها مواد مخدرة “ماريجوانا”، عقب عودتها من نيويورك.