القبض على مُتلف جهاز الرصد الآلي ببيش

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش القبض على شخص لإتلافه جهاز رصد آلي.
وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش بمنطقة جازان على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.