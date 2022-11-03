القبض على مُتلف جهاز الرصد الآلي ببيش

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش القبض على شخص لإتلافه جهاز رصد آلي.

تفاصيل الواقعة:

وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيش بمنطقة جازان على مواطن لإتلافه جهاز رصد آلي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.