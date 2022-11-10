القبض على 12 مخالفًا للبيئة بحوزتهم حطب محلي

الملك سلمان يتجول في قصر المصمك الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول بدء إيداع دعم حساب المواطن احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد
ضبطت الجهات الأمنية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير، 12 مخالفاً لنظام البيئة، 10 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
حثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و996 و999 في بقية مناطق المملكة.