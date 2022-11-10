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قبل بيعهم

القبض على 12 مخالفًا للبيئة بحوزتهم حطب محلي

2022-11-10 الساعة 7:23
القبض على 12 مخالفًا للبيئة بحوزتهم حطب محلي
المواطن - واس

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ضبطت الجهات الأمنية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير، 12 مخالفاً لنظام البيئة، 10 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة

حثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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