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تم إحالتهم للنيابة العامة

القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة

2022-11-10 الساعة 2:22
القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة
المواطن - الرياض

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أعلنت شرطة محافظة جدة، القبض على وافد يمني و3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة، وسلب كيابل كهربائية، وتُحيلهم للنيابة العامة.

ونشر حساب الأمن العام صورة لتوثيق لحظة القبض على المجرمين السالف ذكرهم.

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لا تكن الضحية القادمة

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المحتالين ينشطون بكثرة من خلال المواقع المزيفة وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بعروض وهمية، مضيفة: فلا تكن الضحية القادمة.

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