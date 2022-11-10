القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة

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أعلنت شرطة محافظة جدة، القبض على وافد يمني و3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة، وسلب كيابل كهربائية، وتُحيلهم للنيابة العامة.
ونشر حساب الأمن العام صورة لتوثيق لحظة القبض على المجرمين السالف ذكرهم.
من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المحتالين ينشطون بكثرة من خلال المواقع المزيفة وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بعروض وهمية، مضيفة: فلا تكن الضحية القادمة.