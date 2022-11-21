القحطاني يشيد بأداء كايسيدو أمام قطر

أشاد المحلل الرياضي خالد القحطاني بالأداء البدني المميز للاعب الشاب مويسيس كايسيدو نجم منتخب الإكوادور الذي قدم مردوداً بدنياً لافتاً في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب القطري الأول لكرة القدم، أمس الأحد.

هزيمة المستضيف

وانتهت مواجهة قطر (البلد المستضيف) والإكوادور، أمس الأحد، بفوز الأخيرة بهدفين دون رد، أحرزهما المهاجم فالنسيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد البيت في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022.

أداء فارق

وكتب خالد القحطاني، أمس الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مويسيس كايسيدو، 21 سنة، محور برايتون كان ملفت جداً في أداءه البدني.. استكمل تألقه في البريميرليج بأن يظهر بهذا الأداء المتكامل في افتتاح المونديال، ثقته بالكرة “في الهدف الثاني تحديداً” كانت فارقة في وسط الملعب.

وأضاف خالد القحطاني: فريق برايتون يملك عقده إلى عام 2025.

ولعب منتخبا قطر والإكوادور أمس الأحد عقب افتتاح بطولة كأس العالم 2022 على ملعب “البيت” في المباراة الافتتاحية، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

حضور العنابي

وتلقى منتخب قطر هزيمة بنتيجة 2-0، أمام الإكوادور في اللقاء الذي أقيم على ملعب البيت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجذبت الأجواء قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادور أمس الأحد، رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكدوا أن قطر نجحت في تقديم افتتاحية عالمية دون أن تأتي بمنتخب كرة قدم قوي يستطيع التنافس بقوة أمام كبار منتخبات العالم.