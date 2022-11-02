القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات

قال الإعلامي الرياضي حسن القرني إن اسم الأهلي سيظل كبيرًا وثابتًا في جميع البطولات رغم غيابه هذا الموسم وهبوطه إلى دوري يلو.

🗣 حسن القرني:

سيظل اسم #الأهلي كبير وثابت في جميع البطولات رغم غيابه هذا الموسم ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@hasanqarni pic.twitter.com/yZqAnGGLbk — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 1, 2022

حضور كبير

أضاف القرني في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية مساء اليوم الثلاثاء أن هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى يلو رغم تاريخه الكبير مسألة مؤلمة لكن حضوره كبير وتاريخي على مستوى البطولات والمشاركات.

وناي أهلي جدة كان أحد 4 كبار في السعودية لم يتذوقوا طعم الهبوط؛ هم اتحاد جدة والأهلي والهلال بجانب النصر، بينما كان الشباب قد هبط موسمًا.