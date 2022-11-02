القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات

ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين الطفلة رتيل مفقودة في الشوقية منذ السبت تسجيل 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 257
قال الإعلامي الرياضي حسن القرني إن اسم الأهلي سيظل كبيرًا وثابتًا في جميع البطولات رغم غيابه هذا الموسم وهبوطه إلى دوري يلو.
🗣 حسن القرني:
سيظل اسم #الأهلي كبير وثابت في جميع البطولات رغم غيابه هذا الموسم ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@hasanqarni pic.twitter.com/yZqAnGGLbk
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 1, 2022
أضاف القرني في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية مساء اليوم الثلاثاء أن هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى يلو رغم تاريخه الكبير مسألة مؤلمة لكن حضوره كبير وتاريخي على مستوى البطولات والمشاركات.
وناي أهلي جدة كان أحد 4 كبار في السعودية لم يتذوقوا طعم الهبوط؛ هم اتحاد جدة والأهلي والهلال بجانب النصر، بينما كان الشباب قد هبط موسمًا.