Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للارتقاء بصناعة الإعلام

القصبي يطلق المبادرة السعودية لتحفيز المبدعين

2022-11-09 الساعة 9:33
القصبي يطلق المبادرة السعودية لتحفيز المبدعين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المبادرة “منتج” لدعم المواهب العربية لتحفيز الإبداع والمبدعين.

الارتقاء بالإعلام

وأوضح القصبي، خلال حضوره مهرجان الإذاعة والتليفزيون، أن المبادرة تهدف للارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية وصولًا لإعلام عربي ينافس عالميًّا.

وفي ختام كلمته، رحب القصبي بجميع الحضور موجهًا الشكر لكل من ساهم وحضر وشارك وقدم جهدًا في هذا المهرجان، وخص بشكره بالعاملين في اتحاذ إذاعات العربية لعملهم الدؤوب، سائلًا الله المولى عز وجل بتأدية الواجب وتحقيق الآمال والتطلعات.

هدف المهرجان

ينظم المهرجان هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة بالتعاون مع إذاعات الدول العربية خلال الفترة من 9 الى 12 نوفمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

ويهدف المهرجان إلى إثراء الحوار حول أنجع التصورات لتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والدفع بالإعلام العربي ليصل إلى مستويات أفضل على مختلف الأصعدة التقنية والتأهيل والتدريب، وليواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. في نطاق سلسلة من الندوات وورش العمل ومعرض خاص بالإنتاج الإعلامي في العالم العربي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...
الرياضة

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...

الرياضة
خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي

السعودية اليوم
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
العالم

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين

العالم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر
كأس العالم

صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

كأس العالم
الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...
العالم

الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...

العالم
مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء

السعودية اليوم
معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...
السعودية اليوم

معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...

السعودية اليوم