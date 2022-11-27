القلق والتردد نتائج عكسية للتربية المثالية للأطفال

قالت المستشارة الأسرية فاطمة آل يارشي: إن تربية الأطفال للوصول إلى المثالية تسهم في تكوين شخص قلق ومتردد.

تسويف الأعمال

وأضافت آل يارشي، لـ”برنامج سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الشخص الذي يتم تربيته على هذا النحو يميل إلى التسويف في الأعمال؛ حيث لا ينجز عملًا دون تخطيط لكل صغيرة وكبيرة، وأحيانًا الانسحاب.

وأوضحت، أن ذلك الشخص الذي يتعامل على أنه مثالي قد يعاني من الآثار السلبية في حال أخطأ؛ لذلك تكون الوسطية هي الأفضل في التربية حيث تضمن معاملة أسهل بين الشخص والمحيطين به.