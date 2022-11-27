القلق والتردد نتائج عكسية للتربية المثالية للأطفال

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قالت المستشارة الأسرية فاطمة آل يارشي: إن تربية الأطفال للوصول إلى المثالية تسهم في تكوين شخص قلق ومتردد.
المستشارة الأسرية والتربوية فاطمة آل يارشي : التربية المثالية المبالغ فيها تخلق طفل مصاب بالقلق وغير قادر على الإنجاز ومتردد وانسحابي @Fatimahalyarshy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lAx60N00FVقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 27, 2022
وأضافت آل يارشي، لـ”برنامج سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الشخص الذي يتم تربيته على هذا النحو يميل إلى التسويف في الأعمال؛ حيث لا ينجز عملًا دون تخطيط لكل صغيرة وكبيرة، وأحيانًا الانسحاب.
وأوضحت، أن ذلك الشخص الذي يتعامل على أنه مثالي قد يعاني من الآثار السلبية في حال أخطأ؛ لذلك تكون الوسطية هي الأفضل في التربية حيث تضمن معاملة أسهل بين الشخص والمحيطين به.