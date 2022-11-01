القناة الناقلة لـ قرعة كأس الملك 2023

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تترقب الجماهير قرعة كأس الملك اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.
تشارك في النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين أندية كل من الفيحاء (حامل اللقب)، الشباب، النصر، الاتحاد، الهلال، التعاون، ضمك، الطائي، الفتح، أبها، الاتفاق، الرائد، الوحدة، العدالة، الخليج، الباطن.
ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبًا، بينما يتساوى الهلال والاتحاد في الوصافة برصيد 9 ألقاب.