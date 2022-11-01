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القناة الناقلة لـ قرعة كأس الملك 2023

2022-11-01 الساعة 5:47
القناة الناقلة لـ قرعة كأس الملك 2023
المواطن - الرياض

تترقب الجماهير قرعة كأس الملك اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

موعد القرعة

القرعة تنطلق عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة عبر قناة SSC وعبر منصة شاهد.
وتُعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي يُقرر فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق الكأس من دور الـ16؛ مع اقتصار المشاركة على أندية دوري المحترفين فقط، دون أي محددات أو مستويات في القرعة، وستكون كافة الاحتمالات مفتوحة.
وبدأت الجماهير في توقع الفائز بلقب الكأس نسخة 2022/ 2023، وانحصرت التوقعات بين فرق الشباب، الاتحاد، النصر والهلال، فيما أعرب البعض الآخر عن حزنه لغياب النادي الأهلي عن البطولة للمرة الأولى، بعد هبوطه لدوري يلو.

المشاركون بـ كأس الملك

تشارك في النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين أندية كل من الفيحاء (حامل اللقب)، الشباب، النصر، الاتحاد، الهلال، التعاون، ضمك، الطائي، الفتح، أبها، الاتفاق، الرائد، الوحدة، العدالة، الخليج، الباطن.

ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبًا، بينما يتساوى الهلال والاتحاد في الوصافة برصيد 9 ألقاب.

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