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تُقام غدًا في لقاء ودي

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وكرواتيا

2022-11-15 الساعة 3:27
القناة الناقلة لـ مباراة السعودية وكرواتيا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق المنتخب السعودي، غدًا مباراة السعودية وكرواتيا الودية، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة غدًا في تمام الثالثة عصرًا بدلًا من الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، بعد اتفاق بين المنتخبين، وذلك للعب في أجواء أقل حرارة.

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وسوف تُنقل المباراة عبر قناة SSC على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

مباراة السعودية وكرواتيا

وتُعد مباراة السعودية وكرواتيا هي آخر وديات المنتخبين قبل السفر إلى قطر، من أجل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق منافساتها يوم 20 نوفمبر الجاري.

مواجهات الأخضر

وسيبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

ويُعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم هو الأكثر خبرة بين كافة المنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 16 مباراة في جميع النسخ التي لعبها حتى الآن، ما يحفز اللاعبين على الظهور بشكل مميز.

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