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القنوات الناقلة لـ مباراة إسبانيا وألمانيا

2022-11-27 الساعة 2:22
القنوات الناقلة لـ مباراة إسبانيا وألمانيا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق مباريات كأس العالم، مساء اليوم مباراة إسبانيا وألمانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في منافسات مونديال قطر 2022.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت، كما تُنقل عبر قنوات ALKASS EXTRA 2 HD, ALKASS EXTRA ONE HD , BEIN SPORTS HD 2 MAX, RTE TWO, BEIN SPORTS FR HD 1.

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إسبانيا وألمانيا

ويبحث المنتخب الألماني عن الفوز على منتخب إسبانيا اليوم لأن الخسارة قد تُطيح بمنتخب ألمانيا من دور المجموعات في كأس العالم مثل ما حدث معه في نسخة 2018، حيث ودع المنافسات من الدور الأول آنذاك.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة منتشيًا بفوزه العريض على منتخب كوستاريكا بسباعية دون رد في الجولة الأولى، بينما خسر المنتخب الألماني من نظيره الياباني بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

إسبانيا وألمانيا

نتائج الجولة الثانية حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات انطلقت أول أمس الجمعة بفوز إيران على ويلز بثنائية دون رد، وفوز السنغال على قطر بثلاثية مقابل هدف، وتعادل هولندا مع الإكوادور بهدف لكل فريق، بينما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأمريكي بدون أهداف.

وفي مباريات أمس، فاز المنتخب الأسترالي على المنتخب التونسي بهدف دون رد، بينما فازت بولندا على السعودية بثنائية دون رد، بينما فاز المنتخب الفرنسي على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز المنتخب الأرجنتيني على المكسيك بثنائية دون رد.

إسبانيا وألمانيا

 

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