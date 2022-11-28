القنوات الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد سويسرا

يترقب عشاق كأس العالم، مباراة البرازيل ضد سويسرا التي تُقام اليوم ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

البرازيل ضد سويسرا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب 974، كما تُنقل عبر قنوات ALKASS EXTRA 2 HD , ALKASS EXTRA ONE HD , BEIN SPORTS HD 1 MAX, CT SPORT , BEIN 4 K HDR.

وقبل مباراة البرازيل ضد سويسرا اليوم، يتواجد المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب صربيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-0، أما منتخب سويسرا فيملك 3 نقاط ويحتل المركز الثاني بعد فوزه على منتخب الكاميرون بهدف دون رد في الجولة الأولى.

مواجهة سابقة انتهت بالتعادل

وسبق لـ البرازيل أن تقابلت مع منتخب سويسرا في دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا، ووقتها انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية أن منزل اللاعب السويسري بريل إيمبولو في الكاميرون تعرض للاقتحام والهجوم من قبل بعض الجماهير الكاميرونية، بعد أن سجل هدف فوز سويسرا في شباك المنتخب الإفريقي في مباراة الفريقين الخميس الماضي في كأس العالم.

وإيمبولو لاعب سويسري من أصول كاميرونية وُلد في ياوندي عاصمة الكاميرون عام 1997 ثم هاجر وهو صغير في العمر إلى سويسرا، ليدخل أكاديميات الأندية لاحتراف كرة القدم ثم يختار تمثيل المنتخب السويسري بعد حصوله على الجنسية في عام 2014.