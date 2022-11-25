Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائيات كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة قطر والسنغال

2022-11-25 الساعة 11:28
القنوات الناقلة لـ مباراة قطر والسنغال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة قطر والسنغال التي تنطلق اليوم في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

مباراة قطر والسنغال

ويسعى المنتخب القطري للفوز وتصحيح المسار، بعد خسارته في لقاء الافتتاح من منتخب الإكوادور أما منتخب السنغال فخسر أمام هولندا بثنائية دون رد.

قد يهمّك أيضاً
Img

صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد

Img

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تتواصل باليمن

مباراة قطر والسنغال تنطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات Bein SPORT HD, BEIN SPORTS 1 FR, ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD, BBC 1.

مباراة قطر والسنغال

نتائج الجولة الأولى

وكانت نتائج الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس العالم انتهت كالتالي: “فوز الإكوادور على قطر بثنائية دون رد، فوز إنجلترا على إيران بسداسية مقابل هدفين، فوز هولندا على السنغال بثنائية دون رد، تعادل أمريكا وويلز بهدف لكل منتخب”.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين 2-1، وتعادلت تونس مع الدنمارك بدون أهداف، تعادلت المكسيك مع بولندا بدون أهداف، فازت فرنسا على أستراليا برباعية لهدف.

المنتخب القطري
لاعبو المنتخب – المصدر @QFA

وفي مباريات أول أمس ” تعادلت المغرب مع كرواتيا بدون أهداف، فازت اليابان على ألمانيا بثنائية مقابل هدف، فازت إسبانيا على كوستاريكا بسباعية دون رد، فازت بلجيكا على كندا بهدف دون رد”.

وفي مباريات الأمس ” فازت سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد، وتعادلت أوروجواي مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، فازت البرتغال على غانا بثلاثية مقابل هدفين، فازت البرازيل على صربيا بثنائية دون رد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم