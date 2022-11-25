القنوات الناقلة لـ مباراة قطر والسنغال

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة قطر والسنغال التي تنطلق اليوم في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

مباراة قطر والسنغال

ويسعى المنتخب القطري للفوز وتصحيح المسار، بعد خسارته في لقاء الافتتاح من منتخب الإكوادور أما منتخب السنغال فخسر أمام هولندا بثنائية دون رد.

مباراة قطر والسنغال تنطلق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات Bein SPORT HD, BEIN SPORTS 1 FR, ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD, BBC 1.

نتائج الجولة الأولى

وكانت نتائج الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس العالم انتهت كالتالي: “فوز الإكوادور على قطر بثنائية دون رد، فوز إنجلترا على إيران بسداسية مقابل هدفين، فوز هولندا على السنغال بثنائية دون رد، تعادل أمريكا وويلز بهدف لكل منتخب”.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين 2-1، وتعادلت تونس مع الدنمارك بدون أهداف، تعادلت المكسيك مع بولندا بدون أهداف، فازت فرنسا على أستراليا برباعية لهدف.

وفي مباريات أول أمس ” تعادلت المغرب مع كرواتيا بدون أهداف، فازت اليابان على ألمانيا بثنائية مقابل هدف، فازت إسبانيا على كوستاريكا بسباعية دون رد، فازت بلجيكا على كندا بهدف دون رد”.

وفي مباريات الأمس ” فازت سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد، وتعادلت أوروجواي مع كوريا الجنوبية بدون أهداف، فازت البرتغال على غانا بثلاثية مقابل هدفين، فازت البرازيل على صربيا بثنائية دون رد”.