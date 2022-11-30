القيمة التسويقية لـ لاعبي الأخضر والمكسيك

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية وقوية، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة المالية التسويقية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حوالي 27 مليون يورو، ويعد سلطان الغنام لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر هو الأغلى بين زملائه والذي تقدر القيمة التسويقية له بـ 3.50 مليون يورو، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم سالم الدوسري مليون و85 ألف دولار كأحد أبرز لاعبي الأخضر بمونديال 2022.

المكسيك

تقدر القيمة التسويقية للمنتخب المكسيكي بـ216.10 مليون يورو، ويعد إيدسون ألفارز لاعب منتخب المكسيك هو الأغلى في صفوف المنتخب، والذي تقدر قيمته التسويقية بـ 35 مليون يورو.

إنجاز 1994

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.