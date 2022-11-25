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قبل مباراة الغد بينهما في كأس العالم

القيمة التسويقية للاعبي السعودية وبولندا

2022-11-25 الساعة 5:20
القيمة التسويقية للاعبي السعودية وبولندا
المواطن - محمد سمعه

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يملك منتخبا السعودية وبولندا قيمة تسويقية للاعبي الفريقين تُقدر بـ 280 مليون يورو، وذلك قبل مواجهتهما غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وتُقدر القيمة التسويقية للاعبي الأخضر بـ 25 مليون يورو، أما القيمة التسويقية للاعبي بولندا فتقدر بـ 255 مليون يورو.

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ويسعى المنتخب السعودي غدًا لتحقيق أول فوز على منتخب بولندا في تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات السعودية وبولندا

وسبق لـ المنتخب البولندي أن تقابل مع الأخضر في 4 مواجهات، فاز فيهم المنتخب البولندي ولم يسبق لـ الأخضر الفوز من قبل.

وسجل منتخب بولندا، 7 أهداف في شباك منتخب السعودية، بينما سجل لاعبو الأخضر هدفين فقط في شباك المنتخب البولندي.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وسيدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو مباراة السعودية وبولندا، حيث يعاونه المساعدان برونو بوسيكلا من البرازيل، وبرونو بيريس من البرازيل، وسيكون البيروفي كيفن أورتيجا حكمًا رابعًا.

وكان المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، بينما تعادلت بولندا مع المكسيك في الجولة ذاتها.

المكسيك وبولندا 1
جانب من مباراة بولندا والمكسيك

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما تشكيل منتخب بولندا المتوقع فسيكون مكونًا من: ” تشيزني في حراسة المرمى، جيليك، كاش، كيويور، بيريزينسكي، كريتشوفياك، كامينسكي، زيلينسكي، زاليفسكي، ليفاندوفسكي، ميليك”.

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