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لاعبو الضيوف 10 أضعاف المستضيف

القيمة السوقية لنجوم منتخبي قطر والإكوادور

2022-11-20 الساعة 11:32
القيمة السوقية لنجوم منتخبي قطر والإكوادور
المواطن - الرياض

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قال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان إن القيمة السوقية للاعبي منتخب الإكوادور تبلغ 10 أضعاف القيمة السوقية لنجوم منتخب قطر وذلك قبل ساعات من انطلاق مباراة الافتتاح بكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور.

القيمة السوقية لمنتخبي قطر والإكوادور

10 أضعاف

وكتب أحمد العجلان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: القيمة السوقية للاعبي الإكوادور عشرة أضعاف القيمة السوقية لنجوم قطر.. الإكوادور 146 مليون، قطر 14.9 مليون.

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قطر والإكوادور

تقام اليوم أولى مباريات كأس العالم 2022 بين قطر الدولة المستضيفة ومنافسها الإكوادور على ملعب البيت مساء اليوم وسط حضور جماهيري عربي وعالمي واسع.

وتقام مباراة قطر ضد الإكوادور مساء اليوم وتذاع عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1- beIN SPORTS MAX 1، وقناة الكاس القطرية.

وتضم المجموعة التي يقع فيها منتخبا الإكوادور وقطر كل من هولندا والسنغال، ويتأهل منها أول منتخبان في الترتيب وفقًا لنظام البطولة.

اليوم الأول للمونديال لن يشهد سوى إقامة مباراة واحدة فقط عقب حفل الافتتاح، وسيكون صاحب الأرض والجمهور في مواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

فريق محترف

يضم منتخب الإكوادور المشارك في بطولة كأس العالم 2022 عدد من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية على رأسهم إينر فالنسيا الذي يلعب في صفوف فريق فنربخشة التركى، وموسيس كايسيرو الذي يلعب في صفوف فريق برايتون الإنجليزى، بيير هينكاين الذي يلعب في صفوف فريق باير ليفركوزن الألمانى، وروبرت أربوليدا الذي يلعب في صفوف فريق سابوباولو البرازيلى.

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