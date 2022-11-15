الكرملين: كييف غير مستعدة للسلام

أكد الكرملين أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقمة مجموعة العشرين تؤكد أن كييف غير مستعدة لمحادثات سلام.

موقف كييف

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك مينسك -3 تؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.

وأضاف بيسكوف، إن كلمات زيلينسكي تؤكد موقف كييف الرافض للتفاوض مع موسكو، وفقًا لروسيا اليوم.

إمكانية التفاوض

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها منفتحة على التفاوض مع كييف، لكن الأخيرة منعت إمكانية التفاوض على المستوى التشريعي.

وصرح الرئيس الأوكراني في كلمة مسجلة توجه بها، اليوم الثلاثاء، إلى قادة مجموعة العشرين المجتمعين في إندونيسيا، بأنه لن تكون أي مينسك-3 في إشارة إلى مواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف التي تم إجراؤها في العاصمة البيلاروسية مينسك في بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.