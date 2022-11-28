الكرواتي كراماريتش يشعل صراع الهدافين بمونديال 2022

اشتعل صراع الهدافين في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًّا حتى الـ18 من ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون قارات العالم الستة.

ظهور كراوتي

وأشعل أندري كراماريتش نجم منتخب كرواتيا، صدارة هدافي بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًّا في قطر بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده ضد كندا بنتيجة 4/ 1، الأحد.

وتتواصل المنافسة والإثارة في مونديال قطر في ثالث أيام الجولة الثانية لدور المجموعات بعدما أقيمت 4 مباريات، الأحد.

وبدأت مباريات، أمس الأحد، بفوز كوستاريكا على اليابان بهدف دون رد، ثم حقق منتخب المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، ليضع منتخب أسود الأطلس قدمًا في دور الـ 16 من البطولة، قبل أن يهزم منتخب كرواتيا نظيره كندا بنتيجة 4/ 1، وأخيرًا حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة إسبانيا وألمانيا في قمة الجولة الثانية.

صراع الهدافين

واصل الثنائي إينر فالنسيا مهاجم الإكوادور وكيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، صدارة ترتيب الهدافين، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وسجل 8 لاعبين هدفين وهم: مهدي تارمي (إيران)، كودي جاكبو (هولندا)، أولفيه جيرو (فرنسا)، ريتشارليسون (البرازيل)، بوكايو ساكا (إنجلترا)، فيران توريس (إسبانيا)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وألفارو موراتا (إسبانيا).

بينما يمتلك أكثر من لاعب هدفًا واحدًا حتى الآن، ويأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وجود بيلينجهام ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد وماركو أسينسيو وصالح الشهري وروبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.