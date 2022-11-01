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اتهامات فيدرالية للمعتدي

الكشف عن مخطط خطف بيلوسي وكسر رقبتها

2022-11-01 الساعة 1:56
الكشف عن مخطط خطف بيلوسي وكسر رقبتها
المواطن - متابعة

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كشفت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، عن مخطط ديفيد ديباثي بمهاجمة بول بوليسي زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث كان يسعى لـ احتجاز رئيسة مجلس النواب رهينة “وكسر ركبتيها”.

هجوم مباغت

بحسب إفادة فيدرالية قدمت للمحكمة، أمس الاثنين، اعتدى ديفيد ديبابي (42 عامًا)، على بول بيلوسي الذي كان نائمًا في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي.

وعقب الاعتداء خضع بول بوليسي لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في جمجمته، كما أصيب بجروح أخرى في ذراعيه ويديه.

الاتهامات الموجهة

ووجه ممثلو الادعاء الفيدرالي اتهامين لديبابي، وذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوجها البالغ من العمر 82 عامًا، بمطرقة على رأسه.

ووجهت اتهامات فيدرالية لديبابي بالاعتداء على مسؤول اتحادي أو إعاقته أو الانتقام منه، بتهديد أو إصابة أحد أفراد أسرته.

كما يواجه تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أمريكي بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

ومن المقرر أن تعلن بروك جنكنز، ممثلة الادعاء العام في سان فرنسيسكو، عن الاتهامات الجنائية الموجهة من الولاية لديبابي.

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