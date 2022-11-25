الكهرباء تعيد الخدمة لغالبية المشتركين في جدة رغم صعوبة التنقل

أشارت الشركة السعودية للكهرباء، أمس الخميس، إلى أن الفرق الميدانية بدأت أعمالها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بعد فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لـ 578 مشتركًا.

المتأثرون بجدة

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تمكنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في مدينة جدة رغم صعوبات التنقل، وتبقى 1054 مشتركًا، موزعة كما يلي: 625 مشتركًا في وسط جدة و429 مشتركًا في جنوب جدة.

ومن المقرر أن تُصدر الشركة تحديثًا دوريًّا بهذا الخصوص.

عودة الكهرباء بمكة

وفي وقت سابق من مساء أمس، أعادت الشركة الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة بمكة المكرمة.