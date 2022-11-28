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ردًّا على استفسارات

الكهرباء توضح مدى إمكانية تركيب عداد دون صك ملكية

2022-11-28 الساعة 10:44
الكهرباء توضح مدى إمكانية تركيب عداد دون صك ملكية
المواطن - الرياض

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أكدت شركة الكهرباء، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن تقديم طلب تركيب عداد استهلاك للكهرباء بدون صك ملكية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين عن مدى إمكانية التقديم على تركيب عداد لمنزل أو عقار بدون رخصة.

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كما أوضحت الشركة أن هناك شروطًا يجب استيفاؤها من أجل التقدم بطلب لتركيب عدادات على المنازل والعقارات.

شروط تقديم الطلب

– تقديم صورة من رخصة البناء سارية الصلاحية.

– البدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة.

– تجهيز موقع تركيب العداد.

خطوات طلب عداد كهرباء جديد

يميل العديد من مواطني المملكة إلى التقدم إلى شركة الكهرباء للحصول على عداد كهرباء جديد بعد اكتمال البناء، ولكن بالإضافة إلى التسجيل، يحتاجون إلى تقديم بعض المستندات المهمة ودفع رسوم محددة من الموقع أدناه.

قم بتسجيل تطبيق جديد مع شركة الكهرباء.

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

تحتاج إلى كتابة عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر من بين الخدمات المقدمة على عتبة داركم خدمة إيداع طلب جديد لتركيب عداد كهرباء.

الرجاء إدخال كافة التفاصيل الخاصة عند تقديم طلب جديد.

أدخل المعلومات المطلوبة وأكمل باقي الخطوات.

تأكد من صحة بياناتك.

انقر فوق كلمة “إرسال الطلب”.

شروط تركيب عداد كهرباء

هناك بعض الشروط للتقدم إلى شركة الطاقة الكهربائية وهي:

ضرورة الالتزام بتنفيذ العزل في المبنى.

مطلوب رخصة بناء ووديعة تأمين لأعمال العزل.

تقديم التصاريح والمباني بدون تصاريح.

حسب شروط الشركة لابد من تحديد مكان تركيب عداد الكهرباء.

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