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تسلم الفرج درع المشاركة

اللجنة المنظمة لمونديال 2022 تجتمع ببعثة الأخضر

2022-11-17 الساعة 11:21
اللجنة المنظمة لمونديال 2022 تجتمع ببعثة الأخضر
المواطن - الرياض

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اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لمونديال 2022، مساء اليوم الخميس، ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مقر إقامتها في قطر.

اجتماع ببعثة الأخضر

ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر؛ وتمنت التوفيق لهم في المشاركة المونديالية، وتم خلال الاجتماع تسليم قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج درع المشاركة في كأس العالم قطر 2022،

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اللجنة المنظمة لمونديال 2022 والأخضر
جانب من الاجتماع – المصدر @SaudiNT

كما تم عقد ورشتي عمل، الأولى؛ للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية للحديث عن كافة التنظيمات الخاصة بالبطولة.

رينارد
جانب من الاجتماع – المصدر @SaudiNT

السعودية في المونديال

ودشن الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم، تدريباته في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ مشوار الأخضر في كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب

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