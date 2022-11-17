اللجنة المنظمة لمونديال 2022 تجتمع ببعثة الأخضر

اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لمونديال 2022، مساء اليوم الخميس، ببعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مقر إقامتها في قطر.

اجتماع ببعثة الأخضر

ورحبت اللجنة في بداية اجتماعها ببعثة الأخضر؛ وتمنت التوفيق لهم في المشاركة المونديالية، وتم خلال الاجتماع تسليم قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج درع المشاركة في كأس العالم قطر 2022،

كما تم عقد ورشتي عمل، الأولى؛ للاعبين برفقة الجهازين الفني والطبي للحديث عن العمليات التحكيمية واللوائح المتبعة، فيما أجريت الورشة الثانية للأجهزة الإدارية للحديث عن كافة التنظيمات الخاصة بالبطولة.

السعودية في المونديال

ودشن الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم، تدريباته في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبدأ مشوار الأخضر في كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.