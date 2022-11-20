اللقطات الأولى لاستهداف محطة زابوروغيا النووية

تعرضت محطة زابوروغيا النووية للاستهداف من خلال ضربات مكثفة من قذائف الهاون، بحسب ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وعرض الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الموالي لروسيا، لقطات فيديو تظهر لحظة استهداف المحطة والتي قال إنها اُستهدفت من قِبل نظام كييف، بحسب وكالة رويترز.

كارثة نووية

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن 12 انفجارًا هزوا محطة أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية، مضيفة أن مثل هذه الهجمات تهدد بحدوث كارثة نووية كبرى.

وأثار القصف المتكرر للمحطة في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن احتمال وقوع حادث خطير مثل أسوأ حادث نووي في العالم، كارثة تشيرنوبيل عام 1986، والتي تقعد على بعد 500 كيلومتر من زابوروغيا.

وقال فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض إن أضرارًا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتمكن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من رؤية بعض الانفجارات من نوافذهم.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي: الأنباء الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مقلقة للغاية، حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وأي من كان وراء ذلك، فإنه يجب أن يتوقف على الفور.

وتحتوي المحطة النووية على 6 مفاعلات من تصميم الاتحاد السوفيتي وتحتوي على اليورانيوم.

واتهمت كل من كييف وموسكو بعضهما بمهاجمة المحطة والمخاطرة بوقوع حادث نووي، علمًا بأن المحطة كانت توفر نحو خمس الكهرباء لأوكرانيا قبل الصراع الروسي.