Icon

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تخشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حدوث كارثة

اللقطات الأولى لاستهداف محطة زابوروغيا النووية

2022-11-20 الساعة 3:44
اللقطات الأولى لاستهداف محطة زابوروغيا النووية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تعرضت محطة زابوروغيا النووية للاستهداف من خلال ضربات مكثفة من قذائف الهاون، بحسب ما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وعرض الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الموالي لروسيا، لقطات فيديو تظهر لحظة استهداف المحطة والتي قال إنها اُستهدفت من قِبل نظام كييف، بحسب وكالة رويترز.

قد يهمّك أيضاً
Img

استبعاد رونالدو من مباراة مان يونايتد وفولهام

Img

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال

كارثة نووية

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن 12 انفجارًا هزوا محطة أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية، مضيفة أن مثل هذه الهجمات تهدد بحدوث كارثة نووية كبرى.

وأثار القصف المتكرر للمحطة في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن احتمال وقوع حادث خطير مثل أسوأ حادث نووي في العالم، كارثة تشيرنوبيل عام 1986، والتي تقعد على بعد 500 كيلومتر من زابوروغيا.

وقال فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأرض إن أضرارًا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتمكن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من رؤية بعض الانفجارات من نوافذهم.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي: الأنباء الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مقلقة للغاية، حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وأي من كان وراء ذلك، فإنه يجب أن يتوقف على الفور.

وتحتوي المحطة النووية على 6 مفاعلات من تصميم الاتحاد السوفيتي وتحتوي على اليورانيوم.

اللقطات الأولى لضرب محطة زابوروغيا النووية

واتهمت كل من كييف وموسكو بعضهما بمهاجمة المحطة والمخاطرة بوقوع حادث نووي، علمًا بأن المحطة كانت توفر نحو خمس الكهرباء لأوكرانيا قبل الصراع الروسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم