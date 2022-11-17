المبدل يتفقد خدمات الاتصالات للمسافرين عبر منفذ سلوى

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا
تفقد نائب محافظ الهيئة لقطاع الاتصالات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة مواقع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة العاملة في منفذ سلوى الحدودي بين المملكة ودولة قطر الشقيقة؛ وذلك للوقوف على استعدادات شركات الاتصالات المرخص لها من الهيئة، وجاهزيتهم لخدمة المسافرين والراغبين بحضور فعاليات كأس العالم ورفع وإثراء تجربة المشجعين.
واطلع خلال الزيارة على التجهيزات الفنية والتقنية لخدمات الاتصالات وكذلك الجهود المبذولة للتوسع في الشبكات بالمنفذ وتعزيزها بأحدث تقنيات الاتصالات كالجيل الخامس, مؤكداً أهمية تكامل وتضافر الجهود من الجميع لتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بجودة عالية، وفقًا لوكالة الأنباء واس.