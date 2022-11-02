المتأهلون لدور الـ16 وموعد قرعة دوري الأبطال

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022 – 2023، اليوم الأربعاء، وتقام قرعة دور الـ 16 من البطولة الإثنين 7 نوفمبر الجاري.

الفرق المتأهلة

قائمة المتأهلين إلى دور الـ16. pic.twitter.com/mMjhmH1GqK — EPL World (@EPLworld) November 1, 2022

حسم 14 فريقا مقعده إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويتبقى مقعدان فقط يُحسمان بين 4 فرق اليوم الأربعاء.

وخطفت أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي التأهل اليوم بعدما حُسمت 6 بطاقات من قبل بينها ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وبورتو ومانشستر سيتي وريال مدريد وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان وبنفيكا وبايرن ميونيخ.

وتنتظر المجموعتان الخامسة والسادسة معرفة المتأهل الثاني رفقة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على الترتيب.

القنوات الناقلة

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.