المجلس الإسلامي بتايلاند لولي العهد: نرحب بك في بلدك الثاني

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عبر عضو المجلس الإسلامي بولاية فيش بوري بتايلاند وإمام مسجد دار العبادة رئيس مدرسة إحياء التراث الاسلامي الشيخ أنان مونج أومينج سعادته وسعادة كافة الشعب التايلاندي بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية عقب عودة العلاقات بين البلدين الصديقين والتي كانت بفضل الله ثم جهود ولي العهد.
وأضاف عبر مقطع فيديو تزامن مع وصول ولي العهد لمملكة تايلاند، مساء اليوم الخميس، قائلًا: نرحب بولي العهد أجمل ترحيب في بلده الثاني مملكة تايلاند ونثمن جهوده الكبيرة التي بذلها في عودة وقوة العلاقات بين البلدين.
واختتم حديثه بتقديره للدعم والمساندة والمواقف التاريخية للمملكة لتايلاند، سائلًا الله أن تتوج هذه الزيارة بالتوفيق والنجاح وبما يحقق التطلعات المشتركة.