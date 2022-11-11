المحياني: الأهلي ظلم تحكيميًّا ولا التفت للاتهامات

قال موسى المحياني، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي سابقًا: المشهد الإعلامي له دور في النجاح والفشل، والأهلي نُحر في 7 أو 8 مباريات تحكيميًّا بشكل واضح ولك تثار بالشكل الكافي.

أشياء مفقودة

وأضاف موسى المحياني في لقاء مع الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ببرنامج بر الـ 18 عبر قناة ssc: هناك اتهامات اتجهت فيها للجانب القانوني، وغياب المرجعية هناك أشياء كثيرة فقدت في النادي الأهلي.

#برا_18⁩ | موسى المحياني:

هناك اتهامات اتجهت فيها للجانب القانوني، وغياب المرجعية هناك أشياء كثيرة فقدت في #الأهلي ⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/D0Ohukj5Yx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022

اعتذار

وتابع موسى المحياني قائلًا: أعتذر لفهد الحمد نيابة عن كل الأهلاويين لظهور كلام حول صفقة انتقاله، وإذا تحدثنا عن الاتهامات التي وصلتني سنحتاج إلى 3 حلقات والاتهامات لا تؤثر في موسى المحياني.