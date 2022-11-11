المحياني: الأهلي ظلم تحكيميًّا ولا التفت للاتهامات

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قال موسى المحياني، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي سابقًا: المشهد الإعلامي له دور في النجاح والفشل، والأهلي نُحر في 7 أو 8 مباريات تحكيميًّا بشكل واضح ولك تثار بالشكل الكافي.
#برا_18 | موسى المحياني:
المشهد الإعلامي له دور في النجاح والفشل، والأهلي نُحر في 7 أو 8 مباريات تحكيميا بشكل واضح ولك تثار بالشكل الكافي.
@musa042315
#SSC pic.twitter.com/f3pSbmFvBg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022
وأضاف موسى المحياني في لقاء مع الإعلامي عبدالرحمن الحميدي ببرنامج بر الـ 18 عبر قناة ssc: هناك اتهامات اتجهت فيها للجانب القانوني، وغياب المرجعية هناك أشياء كثيرة فقدت في النادي الأهلي.
#برا_18 | موسى المحياني:
هناك اتهامات اتجهت فيها للجانب القانوني، وغياب المرجعية هناك أشياء كثيرة فقدت في #الأهلي
@musa042315
#SSC pic.twitter.com/D0Ohukj5Yx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022
وتابع موسى المحياني قائلًا: أعتذر لفهد الحمد نيابة عن كل الأهلاويين لظهور كلام حول صفقة انتقاله، وإذا تحدثنا عن الاتهامات التي وصلتني سنحتاج إلى 3 حلقات والاتهامات لا تؤثر في موسى المحياني.
#برا_18 | موسى المحياني:
أعتذر لفهد الحمد نيابة عن كل الأهلاويين لظهور كلام حول صفقة انتقاله، وإذا تحدثنا عن الاتهامات التي وصلتني سنحتاج إلى ثلاث حلقات والاتهامات لا تؤثر في موسى المحياني.
@musa042315
#SSC pic.twitter.com/HLYbbjXuNz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022