المحياني: عدم الاستقرار سبب هبوط الأهلي

قال موسى المحياني المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إن هبوط فريق الأهلي لدوري الدرجة الأولى يلو له مسببات كثيرة، والفريق كان في وضع فني غير جيد عندما استلمناه.. وضمك والفتح كانوا يفوزون “رايح جاي” على الأهلي.

#برا_18 | موسى المحياني:

هبوط #الأهلي له مسببات كثيرة، والفريق كان في وضع فني غير جيد عندما استلمناه.. وضمك والفتح كانوا يفوزون "رايح جاي" على الأهلي.@musa042315#SSC pic.twitter.com/7uFplW1Ojd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022

الأمير فهد بن خالد

وأضاف موسى المحياني في تصريحات إلى برنامج برا الـ 18 على قناة SSC أن آخر رئيس عمل باستقرار في النادي الأهلي، الأمير فهد بن خالد وبنى في وقتها فريقًا صلبًا وبعدها لم يستطع أي رئيس أن يستمر أكثر من سنة، والسبب الرئيسي في وصول النادي إلى هذه المرحلة هي “عدم الاستقرار”.