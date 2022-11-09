المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

توجه موسى المحياني باعتذار، اليوم الأربعاء، إلى الجماهير الأهلاوية ولكل من ينتمي إلى نادي أهلي جدة على ما حدث لهذا الكيان العظيم وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى يلو.

#برا_18 | موسى المحياني:

أوجه اعتذاري للجماهير الأهلاوية ولكل من ينتمي إلى نادي #الأهلي على ماحدث لهذا الكيان العظيم، وسبب ظهوري لتوضيح بعض الأمور.

⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/LANJzZxUvJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2022

ظهور للتوضيح

وقال موسى المحياني في تصريحات إلى برنامج برا الـ 18 على قناة SSC إن سبب ظهوره جاء لتلبية طلبات الكثيرين ولتوضيح بعض الأمور.

وتابع المحياني قائلًا إن سر الظهور بهذا التوقيت لأنها فترة توقف إن شاء الله لا تكون لها أي انعكاسات سلبية على النادي الأهلي.