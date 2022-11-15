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المدني: احذروا أمطار الـ 5 أيام القادمة

2022-11-15 الساعة 12:30
المدني: احذروا أمطار الـ 5 أيام القادمة
المواطن - الرياض

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دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد، محمد الحمادي، أمس الاثنين، إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل.

أمطار وسحب رعدية

وبيَّن المتحدث الرسمي أنه ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.

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كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة والرياض والشرقية.

وأهاب العقيد الحمادي بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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