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ابتعدوا عن أماكن تجمعها

المدني: احذروا السيول والأمطار

2022-11-29 الساعة 10:07
المدني: احذروا السيول والأمطار
المواطن - الرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.

مخاطر محتملة

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

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تحذيرات

وحذرت المديرية العامة من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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