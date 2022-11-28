المدني يخصص موقعًا إلكترونيًّا للمتضررين من الأمطار

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خصص الدفاع المدني موقعًا إلكترونيًّا لاستقبال طلبات المتضررين من الأمطار التي شهدتها محافظة جدة مؤخرًا.
ومن المقرر أن يتم التقديم ورفع المستندات عبر الموقع، دون الحاجة لمراجعة مقر المديرية، عبر الرابط التالي: هنا
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد سجل أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، الخميس، حيث بلغت 179 مليمترًا.
وغمرت مياه الأمطار الغزيرة عددًا من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة العديد من الأضرار بالسيارات.