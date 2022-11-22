المدني ينقذ شخصًا سقطت سيارته في بئر

أنقذ الدفاع المدني، أمس الاثنين، شخصًا سقطت سيارته في بئر، في مدينة خميس مشيط، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات مصورة توثق جهود رجاله لإنقاذ الشخص.

طقس غير مستقر

من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات للمواطنين من حالة الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وتشهد المملكة حالة طقس غير مستقر حيث الأمطار من متوسطة لغزيرة، مع تدنٍّ في الرؤية.