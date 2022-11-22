المدني ينقذ شخصًا سقطت سيارته في بئر

موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان
أنقذ الدفاع المدني، أمس الاثنين، شخصًا سقطت سيارته في بئر، في مدينة خميس مشيط، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات مصورة توثق جهود رجاله لإنقاذ الشخص.
من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات للمواطنين من حالة الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.
وتشهد المملكة حالة طقس غير مستقر حيث الأمطار من متوسطة لغزيرة، مع تدنٍّ في الرؤية.