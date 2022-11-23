المدير التنفيذي بالنصر: السعودية تمتلك أقوى فريق في آسيا

قال مارسيلو سالازار المدير التنفيذي بنادي النصر، صباح اليوم الأربعاء، عبر برنامج صباح المونديال بقناة الكاس القطرية: كنت أعلم أن المنتخب السعودي سيقوم بعمل مفاجأة كبيرة فهو يعد أقوى منتخب في آسيا حالياً.

وأضاف مارسيلو سالازار المدير التنفيذي بنادي النصر، في تصريحات لقناة الكاس، اليوم الأربعاء: المنتخب السعودي مميز للغاية ويمتلك كتيبة لاعبين على مستوى مميز من المهارة والكفاءة، ويعد أقوى منتخب كرة قدم في قارة آسيا في الوقت الحالي.

فوز كبير

خطف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الأنظار في أولى مبارياته بنهائيات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز لحصد اللقب.

تألق الأخضر

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تسجيل هدفين من أول تسديدتين مباشرتين على المرمى في مواجهة الأرجنتين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أطول سلسلة دون هزيمة للأرجنتين في جميع البطولات، والتي وصلت إلى 36 لقاء، ليفشل التانجو في تجاوز رقم إيطاليا، حيث لم تخسر في 37 مواجهة متتالية.

كما يُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب غير أوروبي على الأرجنتين في نهائيات بطولة كأس العالم منذ فوز الكاميرون في مونديال 1990.

ترتيب المجموعة

ووفي السياق ذاته، جاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات، أمس الثلاثاء، في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.