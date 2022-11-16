المرأة العاملة أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية

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قال استشاري الطب النفسي د. عبدالحميد الحبيب: إن المرأة العاملة هي الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية والشعور بالاكتئاب والقلق.
احذري المغامرة خلف الشغف..
د.عبدالحميد الحبيب: المرأة العاملة أكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وأنصحها باختيار طبيعة العمل المناسب.. ورسالتي للزوج أن يحمل عنها بعض أعباء المنزل @almodifer#الصحة_النفسية_في_الصورة pic.twitter.com/sGZ4UyCpMGقد يهمّك أيضاً
— في الصورة (@almodifershow) November 15, 2022
وطالب الحبيب، خلال حواره لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، المرأة العاملة باختيار طبيعة العمل التي لا تسبب لها ضغوطًا كثيرة، وهذا الأمر متاح داخل المملكة.
وحذر الحبيب النساء اللاتي يبحثن عن إثبات الذات ويدخلن في مغامرات لا تجعلهن قادرات على الموازنة بين العمل وواجباتهن الأخرى، وفي المقابل على الزوج أن يشارك المسؤولية في تحمل بعض أعباء المنزل مع الزوجة مثل الاعتناء بالمنزل والأولاد.